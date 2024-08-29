Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 291 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Так они и сейчас не переводят....о чем речь? Это ж только советские оккупанты все переводили на эстонский язык.... ту...В Эстонии начнут ...
  • Людмила Боченкова
    просроченный теперь с радой самозванцев с 29 августа!Зеленский захотел...
  • Анфиса Иванова
    Ага, запели...разочаровались...законы слабые...в цэевропу не опали...В подконтрольной ...

ФСБ рассекретила документ об испытаниях биооружия Японией в 1939 году

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассекретила рассекреченный архивный документ, свидетельствующий о применении Японией бактериологического оружия против советских войск во время боёв у реки Халхин-Гол в августе 1939 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх