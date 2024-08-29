ФСБ рассекретила документ об испытаниях биооружия Японией в 1939 году

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассекретила рассекреченный архивный документ, свидетельствующий о применении Японией бактериологического оружия против советских войск во время боёв у реки Халхин-Гол в августе 1939 года.
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