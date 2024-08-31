«Самая большая потеря»: Леонид Толчинский попрощался со студентами КФУ

Руководитель Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонид Толчинский на своей странице во «ВКонтакте» попрощался со студентами вуза, рассказав о том, что не будет вести занятия в новом учебном году.
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