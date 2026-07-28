История и археология: Завербовал бывшего уголовника и подписав приговор фашистам под Сталинградом: Как просчитался офицер Абвера

Когда весной 1942 года немецкое командование изучало документы военнопленных, содержащихся в концлагере на территории оккупированной Польши, их внимание привлекло дело Семена Калабалина - бывшего беспризорника, главаря банды, осужденного в СССР за грабежи и едва не приговоренного к расстрелу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии