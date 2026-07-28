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Культурология.рф

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История и археология: Завербовал бывшего уголовника и подписав приговор фашистам под Сталинградом: Как просчитался офицер Абвера

История и археология: Завербовал бывшего уголовника и подписав приговор фашистам под Сталинградом: Как просчитался офицер Абвера

Когда весной 1942 года немецкое командование изучало документы военнопленных, содержащихся в концлагере на территории оккупированной Польши, их внимание привлекло дело Семена Калабалина - бывшего беспризорника, главаря банды, осужденного в СССР за грабежи и едва не приговоренного к расстрелу.

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