История и археология: Завербовал бывшего уголовника и подписав приговор фашистам под Сталинградом: Как просчитался офицер Абвера

Когда весной 1942 года немецкое командование изучало документы военнопленных, содержащихся в концлагере на территории оккупированной Польши, их внимание привлекло дело Семена Калабалина - бывшего беспризорника, главаря банды, осужденного в СССР за грабежи и едва не приговоренного к расстрелу.