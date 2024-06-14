Максимилиан Неаполитанский — философ и поэт из Санкт-Петербурга, автор академических публикаций, видеолекций, а также исследований в области концепции любви, психотерапевтического поворота и других явлений эмоционального сообщества.
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