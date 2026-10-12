Пока одни отдают жизнь за Родину на передовой, другие превращают патриотизм в выгодный бизнес. Почему Плющенко непотопляемый? "Крыша" в Кремле - теперь всё окончательно понятно? В то время как страна живёт в режиме суровой реальности, в мире фигурного катания разыгрывается драма, от которой у многих патриотов смешанные чувства.