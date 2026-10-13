Мирошник: пятеро детей и 47 взрослых погибли за неделю от ударов ВСУ

Пятеро детей и 47 взрослых погибли за неделю в России от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 октября сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
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