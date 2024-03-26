Ласковый блогер Некоглай возмущён отношением к убийцам в России

таких блогеров как этот ублюдок нужно живьём сжигать на кострах как и террористов

Владимир Ильин

А где доказательства того, что именно эти (задержанные) люди устроили бойню в «Крокус Сити Холл»? Почему от людей, убивших огромное число людей в зале, не пострадал ни один из силовиков во время задержания?