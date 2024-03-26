После страшных событий в московском «Крокус Сити Холле» огромное количеством людей со всего мира сделали заявления и высказали своё однозначное отношение к происшедшему.
Ласковый блогер Некоглай возмущён отношением к убийцам в России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Н
Наталья
так он обосрется еще на пороге военкомата
Ответить
56 мин.
Сергей Трофимов
таких блогеров как этот ублюдок нужно живьём сжигать на кострах как и террористов
Ответить
55 мин.
Владимир Ильин
А где доказательства того, что именно эти (задержанные) люди устроили бойню в «Крокус Сити Холл»? Почему от людей, убивших огромное число людей в зале, не пострадал ни один из силовиков во время задержания?
Ответить
14 мин.
Свежие комментарии