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Ласковый блогер Некоглай возмущён отношением к убийцам в России

Ласковый блогер Некоглай возмущён отношением к убийцам в России

После страшных событий в московском «Крокус Сити Холле» огромное количеством людей со всего мира сделали заявления и высказали своё однозначное отношение к происшедшему.

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Комментарии
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Н
Наталья
так он обосрется еще на пороге военкомата
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56 мин.
Сергей Трофимов
таких блогеров как этот ублюдок нужно живьём сжигать на кострах как и террористов
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55 мин.
Владимир Ильин
А где доказательства того, что именно эти (задержанные) люди устроили бойню в «Крокус Сити Холл»? Почему от людей, убивших огромное число людей в зале, не пострадал ни один из силовиков во время задержания?
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14 мин.

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