Бывшие и нынешние игроки «Спартака» - о новом наконечнике атак народной команды: от - «с давлением справится», до - «палка о двух концах»

«Я лично не знаком с Даку, но «Спартаку» нужен такой забивной форвард, учитывая статистику албанца в «Рубине», - прокомментировал переход албанского нападающего в столичный клуб экс-форвард «красно-белых» Роман Павлюченко.
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