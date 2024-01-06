ASRock анонсирует новейшие игровые мониторы со сверхбыстрой частотой обновлен...

ASRock анонсирует новейшие игровые мониторы со сверхбыстрой частотой обновления 400 Гц и 520 ГцКомпания представит два игровых монитора высокого класса с OLED-дисплеями – 27-дюймовый PGO27QFS2A и 34-дюймовый изогнутый PGO34QRT2A.
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