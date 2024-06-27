На расслабоне: почему улитки так медленно двигаются?

Улитки в среднем передвигаются со скоростью 1,5 мм в секунду — это 0.0054 километра в час. Из-за этого у них на то, чтобы просто проползти вдоль ствола дерева, может уйти целая вечность! Но почему природа наделила этих слизней такой медлительностью? Зачастую самыми медленными животными называют ленивцев, однако, по сравнению с улитками, они еще достаточно быстро двигаются! Жители развитых городов привыкли к быстрому темпу жизни: они вечно куда-то опаздывают, перекусывают на ходу и не могут найти в своем загруженном графике даже минуты для того, чтобы просто немного посидеть на лавочке и насладиться красивым закатом.