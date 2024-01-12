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Daily Mail: пищевые добавки с серебром могут повредить печень и почки

Daily Mail: пищевые добавки с серебром могут повредить печень и почки

Пищевые добавки с коллоидным серебром могут привести к судорогам, повреждению почек и посинению кожи, а в некоторых случаях — летальному исходу, при этом они не имеют доказанной пользы, и использовать их не рекомендуется.

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