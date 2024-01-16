Месси – игрок года по версии ФИФА, у Ничушкина проблемы с алкоголем, неприличный жест босса «Зенита» и другие новости

1. В Лондоне прошла церемония вручения наград The Best от ФИФА. Главный шок вечера – Лионель Месси победил в номинации «Игрок года», он опередил Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Ахметов в «Зените», Вернер в «Тоттенхэме», канадец из СКА получил паспорт РФ, «Челси» проиграл клубу из Чемпионшипа, скандал с фото Губановой, Гашек обратился к российским хоккеистам и другие новости
- «Барса» в финале Суперкубка Испании, Санчо покинул «МЮ», Хендрикс выиграла короткую на чемпионате Европы и другие новости
- Камбэк «Ман Сити», Хендрикс выиграла ЧЕ по фигурке, «Динамо» разгромило «Торпедо», 800 очков Кучерова, 20-й нокаут Бетербиева, победа Анкалаева и другие новости
Свежие комментарии