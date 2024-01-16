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Не только о футболе

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Месси – игрок года по версии ФИФА, у Ничушкина проблемы с алкоголем, неприличный жест босса «Зенита» и другие новости

Месси – игрок года по версии ФИФА, у Ничушкина проблемы с алкоголем, неприличный жест босса «Зенита» и другие новости

1. В Лондоне прошла церемония вручения наград The Best от ФИФА. Главный шок вечера – Лионель Месси победил в номинации «Игрок года», он опередил Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.

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Комментарии
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Лена Мисько
❗️«Торпедо» и «Металлург» забросили девять шайб за один период – второй игровой отрезок этого матча стал самым результативным в истории КХЛ: командам потребовалось менее 13 минут, чтобы сделать счёт 6:3
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7 час.
Лена Мисько
У них там точно вратари были?)))
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7 час.
Лена Мисько
Если вы думаете, что у вас плохой день…
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6 час.

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