❗️⚡️Ту-95МС и корабли ЧФ ВМФ работают по объектам ВСУ Взрывы слышны в Одессе, Тернополе. Несколько ракет держат курс на Стрый.
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❗️⚡️Ту-95МС и корабли ЧФ ВМФ работают по объектам ВСУ Взрывы слышны в Одессе, Тернополе. Несколько ракет держат курс на Стрый.