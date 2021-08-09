Взгляд

16 605 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Voronin
    Как этот канал может называться государственным???!!!... На 1-ом рождается столько откровенной ПОГАНИ, что я вообще с...Интересно знать, ...
  • Александр Клюянов
    Много шума... 1. Автор, перечислите ФИО судей-негодников с указанием выставленных ими баллов. 2. Каковы результаты оф..."Пиррова победа":...
  • Анатолий
    Про пенсию в 10 000 Вы соврали?"Пиррова победа":...

«Американские политики пообещали следить за выборами в Госдуму», - спи спокойно страна, прозрачность обеспечена.

«Американские политики пообещали следить за выборами в Госдуму», - спи спокойно страна, прозрачность обеспечена.

Сегодняшний очерк, бальзам на душу либеральной оппозиции. Все либеральные «воины света», переживающие за объективность и прозрачность предстоящих выборов в Госдуму, могут расслабится и получить удовольствие, от предстоящей политической борьбы.

Вернуться к статье
115
Обсудить
Николай Краснопольский
По отношению к выборам следует вести себя как пиндосы, а свое мнение пусть засунут себе в ....
Liudmila Kosteley (Моисеева)
А что же они за своими выборами даже Президента не следили?! В России выборы не Президента, а слуг народа. Народ сам выберет, кто им служить лучше будет.
Rusik Rusik
Не надо никого приглашать, сами разберётесь, чай не маленькие.
Нина Шалева
Да пусть приезжают халяву получать. Россия и этих несчастных гадов прокормят. Мы им, гадам, можем дать и микроскоп.
Нина Шалева
Земля не резиновая, работы нет, жить 8 миллиардам людей накладно, но деньги очень нужны. Тут идет борьба за карман.
paul aleksandr
Это лучший анекдот года ☝️😆😃😅 у себя провести выборы не могут !,.. а в России учить и наблюдать !👍😃
Inna Kuznetsov
Согласна с Вами, что российские выборы - никак не дело американцев, но выборы в США были честными, это многократно доказано во всех судах, включая Верховный Суд.
Ночной кошмар
Александр Волков
Следите за своими женами, больше проку будет! Де...лы!!!
Валентин Воробьев
У самих-то амеров выборы как прошли не стыдно им совсем? Покойники с кладбищ голосовали за Байдена...
Валерий Мостовых
Не пора ли сделать зеркальный ответ Амерам ведь они Русских наблюдателей не пустили или опять про зеркало слова.

Картина дня

наверх