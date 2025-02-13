Трамп: предстоит большой путь для урегулирования конфликта на Украине

REUTERS/Kent Nishimura Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным был отличным, но впереди предстоит еще большой путь для урегулирования конфликта на Украине.
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