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Трамп: предстоит большой путь для урегулирования конфликта на Украине

Трамп: предстоит большой путь для урегулирования конфликта на Украине

REUTERS/Kent Nishimura Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным был отличным, но впереди предстоит еще большой путь для урегулирования конфликта на Украине.

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