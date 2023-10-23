Катрин Денёв исполнилось 80

Она взлетела на вершину славы сразу после выхода на экраны фильма Жака Деми «Шербурские зонтики». Тогда Катрин Денёв был только 21 год, а сегодня блистательная французская актриса празднует свой 80-й день рождения.
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