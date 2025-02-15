Калининградский губернатор пообещал здравый смысл при застройке побережья

Необходимость вести застройку Балтийского побережья со здравым смыслом подчеркнул губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных 14 февраля, отвечая на вопросы жителей в прямом эфире проекта «Дом Советов» в соцсети «ВКонтакте».
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