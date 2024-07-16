Любовь это слушать его пьяный бред. Ну, или её, смотря кто сегодня бухает...

Городская Администрация Урюпинска решила сэкономить на праздновании Нового года и не вешать гирлянды, а просто попросила ГИБДД увеличить скорость работы светофоров в 10 раз… Мужчина, чтобы затащить в постель девушку, в принципе, способен на любую подлость.