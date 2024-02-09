Daily Mail: Запад испугался действий России в Арктике

Как пишет Daily Mail, Россия может подорвать влияние Запада в Арктике. Утверждается, что США с одним действующим ледоколом, построенным еще в 70-х, сильно отстают от России в части развития Арктики — лет на десять или даже больше.
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