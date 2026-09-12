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Воронежские новости

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В память о воронежском космонавте Константине Феоктистове открыли бюст

В память о воронежском космонавте Константине Феоктистове открыли бюст

Открытие приурочили к двум значимым датам: 100-летию со дня рождения Феоктистова и 65-летию первого полёта человека в космос.

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