Стали известны первые подробности возгорания теплохода в Архангельске

Следствие устанавливает обстоятельства возгорания теплохода в сухом доке областного центра.Архангельский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России проводит доследственную проверку по факту возгорания теплохода.
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