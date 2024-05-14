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Стали известны первые подробности возгорания теплохода в Архангельске

Стали известны первые подробности возгорания теплохода в Архангельске

Следствие устанавливает обстоятельства возгорания теплохода в сухом доке областного центра.Архангельский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России проводит доследственную проверку по факту возгорания теплохода.

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