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Авербух о 50-летии: «Казалось, что это рубеж, после которого можно только сидеть на даче и слушать пение птичек. Но, оказывается, еще можно активно творить»

– 50 лет – значимый для вас рубеж? Или вы не акцентируете внимание на подобных датах? – Каждый ответ на этот вопрос будет устоявшимся штампом.

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