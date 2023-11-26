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Газзаев о ЦСКА и 2:3 от «Динамо»: «Армейцы могли склонить чашу весов в свою пользу еще в первом тайме. Замены Лички сработали»

Газзаев о ЦСКА и 2:3 от «Динамо»: «Армейцы могли склонить чашу весов в свою пользу еще в первом тайме. Замены Лички сработали»

— Матч двух разных таймов. Армейцы, несмотря на ранний пропущенный гол, быстро вернулись в игру и завладели преимуществом.

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