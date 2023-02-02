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Сенатор Климов: острие созданного США «украинского тарана» нацелено на расчленение России на полуколонии проамериканского Запада

Сенатор Климов: острие созданного США «украинского тарана» нацелено на расчленение России на полуколонии проамериканского Запада

Острие созданного Соединенными Штатами «украинского тарана» нацелено на расчленение Российской Федерации на полуколонии проамериканского Запада.

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