💊 Витамины для женщин (40+ и 50+) На днях спросила свою пациентку, принимает ли она витамины, которые я ей назначила? На что она ответила: «Пью, когда не забываю…Пока соберу детей в сад и школу, уже пора бежать на работу, а вечером уроки, ужин и сон…» Я ее, конечно, понимаю, но помните, как в самолете нас предупреждают, что сначала взрослому самому одеть маску с кислородом, потом одеть ребенку! Ведь, если мама без сил и с «туманом в голове» ребенку, однозначно, будет хуже… Пить постоянно: Витамин Д (поддерживает иммунитет, тормозит процесс старения, улучшает состояние волос, костей, кожи, благоприятно воздействует на зачатие, вынашивание беременности, противодействует ожирению, развитию сахарного диабета и остеопороз).