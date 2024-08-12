На фестивале в Калифорнии выявлены случаи долинной лихорадки

Во время фестиваля "Молния в бутылке" в округе Керн в Калифорнии, где более 20 000 человек наслаждались музыкой и танцами, произошло неожиданное событие: участники подняли в воздух споры грибка Coccidioides из почвы.
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