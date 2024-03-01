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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Анонс Greedfall 2, детали «Милиционера», отмена шутера по «Звёздным войнам», Terminato...

Анонс Greedfall 2, детали «Милиционера», отмена шутера по «Звёздным войнам», Terminato...

Анонс Greedfall 2, детали «Милиционера», отмена шутера по «Звёздным войнам», Terminator: Survivors…Nacon анонсировала кооперативный выживач по «Терминатору» — Terminator: Survivors; студия Spiders представила Greedfall II: The Dying World; авторы Warhammer: Chaosbane работают над диаблоидом Dragonkin — The Banished; симулятор побега от служителя порядка «Милиционер» обзавёлся новыми подробностями; создатели Last Epoch поделились планами по развитию проекта в ближайшее вре источник.

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