Барнаулец решил покурить кальян на балконе и спалил две квартиры

Собственникам жилья причинен ущерб на 4 млн рублей В Алтайском крае жителя будут судить за неосторожное обращение с огнем, повлекшем уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, сообщает региональная прокуратура.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии