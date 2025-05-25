В ближайшие два дня столичный регион ждет жара до 30 градусов

Очень теплая солнечная погода сохранится до четверга, со второй половины недели пройдут ливневые дожди, температура будет в комфортном диапазоне 21-25 градусовВ МЧС предупредили москвичей о сильной жаре днем 25 и 26 мая.
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