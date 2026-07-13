В Ямальском районе учителю гитары предлагают 150 000 рублей

В селе Мыс-Каменный (Ямальский район), по данным сайта «Работа России», открыли вакансию учителя игры на гитаре с совмещением должности заведующего филиалом с зарплатой до 150 000 рублей, сообщил «Север-Пресс».
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