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Прогноз дан: как в России изменятся цены на продукты к Новому 2024 году

Прогноз дан: как в России изменятся цены на продукты к Новому 2024 году

Прогноз дан: как в России изменятся цены на продукты к Новому 2024 году Ирэн ОрлонскаяМинистерство сельского хозяйства России прогнозирует, что в декабре 2023 года цены на продукты питания не вырастут резко, несмотря на подготовку жителей страны к Новому 2024 году.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Рыба ( причем, блин перемороженная., а свежей мы уж сто лет не видим, разве что только ее продажа в сверх элитных торговых точках ...) мясо говядина ( про телятину тоже остается только мечтать..)...почти по 800р за 1кг - куда же дальше повышать?!  Это что же за логистика такая живодерская???!!!  Вся страна скоро закудахчет - курятина ещё боль-мень дотупна.  Ну а икра...надо забыть, что есть такой продукт,  как и рябчиков - вот ананасы есть!
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