Прогноз дан: как в России изменятся цены на продукты к Новому 2024 году

Анфиса Иванова

Рыба ( причем, блин перемороженная., а свежей мы уж сто лет не видим, разве что только ее продажа в сверх элитных торговых точках ...) мясо говядина ( про телятину тоже остается только мечтать..)...почти по 800р за 1кг - куда же дальше повышать?! Это что же за логистика такая живодерская???!!! Вся страна скоро закудахчет - курятина ещё боль-мень дотупна. Ну а икра...надо забыть, что есть такой продукт, как и рябчиков - вот ананасы есть!