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Замглавы МИД Рябков: Россия продолжит углублять партнерство с Индией в военно-технической сфере, несмотря на все происки США

Замглавы МИД Рябков: Россия продолжит углублять партнерство с Индией в военно-технической сфере, несмотря на все происки США

Москва продолжит углублять свое партнерство с индийской стороной в военно-технической области, несмотря на все происки Соединенных Штатов.

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