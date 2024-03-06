Мы наконец-то узнали, что включило свет во Вселенной на заре времен

Наконец-то мы знаем, что принесло свет в темную и бесформенную пустоту ранней Вселенной. Согласно данным, полученным с помощью космических телескопов “Хаббл” и “Джеймс Уэбб”, источником свободно летящих фотонов на заре раннего космоса были небольшие карликовые галактики, которые вспыхнули, рассеяв туман мглистого водорода, заполнявшего межгалактическое пространство.
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