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Аргументы и Факты

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Врач Джайна рассказал, почему перед дождем «ломит» суставы

Врач Джайна рассказал, почему перед дождем «ломит» суставы

Болевые ощущения в коленях и других суставах перед началом дождя могут объясняться не эффектом самовнушения, а физиологической реакцией организма на три погодных параметра: температуру, уровень влажности и атмосферное давление.

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