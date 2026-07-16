Врач Джайна рассказал, почему перед дождем «ломит» суставы

Болевые ощущения в коленях и других суставах перед началом дождя могут объясняться не эффектом самовнушения, а физиологической реакцией организма на три погодных параметра: температуру, уровень влажности и атмосферное давление.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии