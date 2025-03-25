Маск пообещал создать легион роботов до конца 2025 года

Человекоподобный робот Optimus / © Tesla Хотя производство человекоподобных роботов для автомобилестроительной компании — совершенно новый вид деятельности, по словам Маска, Tesla преуспевает, и к концу года должна получить пять тысяч роботов, а это примерно равно размеру древнеримского легиона.