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Китайские технологические компании стремятся избавиться от Nvidia

Китайские технологические компании стремятся избавиться от Nvidia

Многие китайские технологические гиганты сейчас ищут альтернативы Nvidia, поскольку расширенные экспортные ограничения Трампа запретили продажу чипов H20, которые были созданы специально с учетом предыдущих запретов администрации Байдена.

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