Китайские технологические компании стремятся избавиться от Nvidia

Многие китайские технологические гиганты сейчас ищут альтернативы Nvidia, поскольку расширенные экспортные ограничения Трампа запретили продажу чипов H20, которые были созданы специально с учетом предыдущих запретов администрации Байдена.
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