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Фредерик Вассер: «Феррари» не может сравнивать себя с соперниками из-за топливной загрузки и сосредоточена на себе»

Руководитель « Феррари » Фредерик Вассер подвел итоги первых тренировок перед Гран-при Бельгии. Оба пилота Скудерии попали в топ-3 в первой сессии, однако после обеда Льюис Хэмилтон стал четвертым, а Шарль Леклер – лишь 11-м.

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