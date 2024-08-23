ОБОРОНА ПОСЫПАЛАСЬ: ОТВЕТЫ НА ВОПРОС КОМБАТА СМОЖЕТ ДАТЬ БЕЛОУСОВ

Андрей Павлов

"Сегодня второго такого командира, который мог навязать противнику свою инициативу, похоже, у нас нет". На ТВД нет, а в Африке и под арестом есть. Правда есть еще Теплинский, но о том, где он сейчас, мало что известно. А вообще приказ проявлять инициативу дают политики. Армия всего лишь инструмент в их руках.