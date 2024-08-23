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ОБОРОНА ПОСЫПАЛАСЬ: ОТВЕТЫ НА ВОПРОС КОМБАТА СМОЖЕТ ДАТЬ БЕЛОУСОВ

ОБОРОНА ПОСЫПАЛАСЬ: ОТВЕТЫ НА ВОПРОС КОМБАТА СМОЖЕТ ДАТЬ БЕЛОУСОВ

Киевские власти, призывая украинцев бежать из городов Сумской области, признали, что наша армия идёт сюда стремительными темпами.

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Комментарии
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Андрей Павлов
&quot;Сегодня второго такого командира, который мог навязать противнику свою инициативу, похоже, у нас нет&quot;. На ТВД нет, а в Африке и под арестом есть. Правда есть еще Теплинский, но о том, где он сейчас, мало что известно. А вообще приказ проявлять инициативу дают политики. Армия всего лишь инструмент в их руках.
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