«Мне всего лишь 94 года» Танцы, флирт и черный юмор. Как пожилые блогеры ворвались в интернет и покорили миллионы людей?

«Встречайте зрелых инфлюэнсеров, которые показывают поколению TikTok, что почем», «То чувство, когда твоя бабушка становится звездой соцсетей», «Каково это — стать блогером, когда тебе за 70 и 80 лет?» — такие заголовки в последние годы все чаще стали появляться в мировых СМИ.