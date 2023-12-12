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Рамасвами: ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты России превосходят американские

Рамасвами: ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты России превосходят американские

Ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты России превосходят американские аналоги. Такое мнение высказал кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в ходе выступления на предвыборном мероприятии в штате Нью-Гэмпшир.

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