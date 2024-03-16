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Постекоглу о 0:3 от «Фулхэма»: «Это часть роста «Тоттенхэма». Нужно почувствовать боль и извлечь из нее уроки. Впереди еще 10 игр»

«Мы разочарованы. Первый тайм был напряженным, у нас было несколько моментов, у них было несколько моментов.

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