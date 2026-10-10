Скрытая цена щитовой опалубки: почему «бесплатные» щиты обходятся дороже всего

Когда речь заходит о строительстве бассейна, многие представляют себе готовую чашу с голубой водой, но мало кто задумывается о том, что происходит на этапе создания самой конструкции.
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