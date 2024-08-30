Из Кургана отменят рейсы до Москвы по выходным дням

Авиасообщение между Курганом и Москвой претерпит изменения в зимнем расписании 2024-2025 годов. Рейсы по маршруту Курган — Москва и обратно будут осуществляться только в будние дни и будут отменены в выходные.
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