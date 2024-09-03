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Мэр Тюмени Афанасьев меняет директора департамента безопасности

Мэр Тюмени Афанасьев меняет директора департамента безопасности

Глава Тюмени Максим Афанасьев меняет директора департамента безопасности жизнедеятельности. Накануне он объявил об отставке Павла Робакидзе, который занимал в администрации пост с февраля 2024 года.

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