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Регионы России

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Сочи расширяет пакет преференций и обновляет инфраструктуру для туристов

Сочи расширяет пакет преференций и обновляет инфраструктуру для туристов

В Сочи одновременно отдыхают около 180 тысяч человек. При такой плотности потока туристам рекомендуется бронировать жилье и экскурсии заранее, несмотря на наличие более 2,1 тысячи объектов размещения в городе.

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