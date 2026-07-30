Сочи расширяет пакет преференций и обновляет инфраструктуру для туристов

В Сочи одновременно отдыхают около 180 тысяч человек. При такой плотности потока туристам рекомендуется бронировать жилье и экскурсии заранее, несмотря на наличие более 2,1 тысячи объектов размещения в городе.
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