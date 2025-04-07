🕊В преддверии великого православного праздника Благовещения Пресвятой Богородицы воспитанники Новоаннинского ЦПД посетили храм Святой Троицы в станице Филоновской.
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🕊В преддверии великого православного праздника Благовещения Пресвятой Богородицы воспитанники Новоаннинского ЦПД посетили храм Святой Троицы в станице Филоновской.