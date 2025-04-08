60 миллионов на саморазвитие: Ямал присоединился к масштабной бонусной программе

Ямальцы получили возможность участвовать в уникальной бонусной программе проекта «Другое Дело». Президентская платформа «Россия – страна возможностей» выделила внушительный призовой фонд в 60 миллионов рублей для активных участников из региона.
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