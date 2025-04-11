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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Беглый убийца смертельно ранил командира элитного подразделения «Охотников на гринго»

Беглец из США смертельно ранил офицера так называемых «Охотников на гринго» в Мексике. Американец Сесар Эрнандес открыл огонь и попал в Эбигейл Рейес, командира подразделения, занимающегося арестами граждан США, находящихся в бегах к югу от американо-мексиканской границы.

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