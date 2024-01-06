Онколог Черемушкин призвал избегать чрезмерного загара из-за риска меланомы

Меланома кожи может развиваться как от природного излучения (солнца), так и от искусственного (например, при посещении солярия), предупреждает врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин.
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