© Maksim Konstantinov/Global Look PressГлавный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не может предположить, как его футболисты выступили бы на чемпионате мира 2026 года в Северной Америке.
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